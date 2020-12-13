البحرين تقرر فتح قنصلية في العيون كبرى مدن الصحراء المغربية

كشفت ممكلة البحرين، اليوم الأحد، عن فتح قنصلية لدى المغرب، في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء.





وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، بأن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصدر مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.





وجاء القرار في سياق دعم دولي لسيادة المغرب على الصحراء، إذ أعرب ملك البحرين في وقت سابق عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وقرارها افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، مؤكدًا أنها خطوة تاريخية مهمة تعزز السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.





ويشار إلى وكالة أنباء البحرين أفادت بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في اتصال مع العاهل المغربي في 26 نوفمبر الماضي دعم المملكة وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.





وكان ملك الأردن عبدالله الثاني أعلن قرارًا مماثلًا في 20 نوفمبر، بينما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء مطلع نوفمبر.



