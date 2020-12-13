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رياضة

لمياء مختار رئيسا للجنة التسويق باللجنة الأولمبية وشيرين محفوظ مقررة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:07 م
لمياء مختار
لمياء مختار
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عمرو الحلوانى
اختار المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، لمياء مختار، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي للسباحة التوقيعية، لرئاسة لجنة التسويق وإدارة الأحداث الرياضية.

كما تم اختيار الدكتورة شيرين محفوظ، مدير التواصل الأكاديمي بمكتب رئيس الأكاديمية بالجامعة الأمريكية، عضو مجلس إدارة نادي هوليوبولس، مقررة للجنة، والدكتورة لميس غازي، مديرة المكتب الفني باللجنة الأولمبية منسقة للجنة، على أن تقوم رئيسة اللجنة باختيار باقي أعضاء اللجنة.

ومن المنتظر عرض هذا التشكيل فى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقبل.

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