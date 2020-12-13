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أخبار العالم

حمدوك يقطع زيارته لإثيوبيا بشكل مفاجئ.. تعرف على السبب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قطع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، زيارته الرسمية إلى إثيوبيا والتي كان من المفترض أن تستمر ليومين، بشكل مفاجئ. 

ولم تقدم الحكومة السودانية بعد سببا لتغير مدة الزيارة من يومين إلى بضع ساعات. ووصف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل الزيارة بأنها "ناجحة" و"مثمرة".

وقال إسماعيل، في مقطع فيديو نشره حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر: "لقد عدنا للتو بعد زيارة قصيرة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقد كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس"، معلنا أنه تم الاتفاق بين رئيس وزراء السودان وإثيوبيا "على استئناف مفاوضات سد النهضة التي تعثرت قليلا".

وأضاف: "تناولنا العديد من القضايا كان من أهمها الاتفاق على انعقاد قمة الإيغاد بأسرع ما يمكن، وأيضا الاتفاق على تفعيل لجنة الحدود العليا المشتركة بين البلدين والتي ستنعقد دورتها الأسبوع المقبل في الخرطوم".

وتابع وزير الخارجية السوداني بالقول: "نجد أن زيارتنا رغم قصرها إلا أنها كانت ناجحة، وكان الاتفاق حول هذه القضايا من ضمن قضايا أخرى، وسنعمل على إحراز تقدم في هذه الملفات في الأيام والأسابيع المقبلة".

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