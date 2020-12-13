فحص 596 ألف طالب بالمبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالمرحلة الابتدائية في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٥٩٦٣٧٤ طالب، منذ إنطلاق فاعليتها أول شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد ٧٨٣٩٨٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مضيفًا بأن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، تقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.
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وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير إدارة السن المدرسي بالمديرية وجميع الفرق الطبية المشاركة والقائمين علي هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب بالمحافظة.