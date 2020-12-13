ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 596 ألف طالب بالمبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالمرحلة الابتدائية في الشرقية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:14 م
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية لطلبة المدارس
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٥٩٦٣٧٤ طالب، منذ إنطلاق فاعليتها أول شهر نوفمبر الماضي.
 
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد ٧٨٣٩٨٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مضيفًا بأن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، تقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

اقرأ ايضا:
وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير إدارة السن المدرسي بالمديرية وجميع الفرق الطبية المشاركة والقائمين علي هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص 1.3 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

تقديم الخدمة الطبية لـ 1.4 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

80 فريقا طبيا يشارك في المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس المنيا

لصحة أفضل.. تعرف على خطة مبادرة الرئيس لفحص طلاب مدارس البحيرة

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة المحافظة للتعامل مع الموجهة الثانية من فيروس كورونا

المبادرة الرئاسية للأنيميا.. فحص 132 ألف طالب بمدارس الشرقية

ترشيحاتنا

السودان وإثيوبيا يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها

أول تعليق من رئيس وزراء السودان على زيارته إلى إثيوبيا

تحذير من الأرصاد لأًصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة.. شاهد

انهيار نجم كرة سلة بشكل مفاجئ خلال مباراة بعد شهر من إصابته بـ كورونا. .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

طريقة عمل المعروك السوري

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها