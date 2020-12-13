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محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة الشرقية وهيئة التأمين الاجتماعي لتسوية المديونيات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:43 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
وقع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة والمحافظة ، بشأن سداد الالتزامات وتسوية المديونيات المتأخرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة وعادل عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة تأمينات الشرقية. 


أشار محافظ الشرقية الي أن الهدف من توقيع البروتوكول جاء حرصًا من المحافظة على الاستفادة من نسبة الإعفاءات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المرحلة الثانية والتي تصل إلي 70 % في حال سداد المستحقات المتأخرة وذلك للحفاظ على حقوق العاملين بمشروعات المحافظة.


أضاف المحافظ أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون ترجمت اليوم في شكل بروتوكول تعاون مما يمثل نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات المتأخرة على المحافظة ، مؤكدًا أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية التي قدمها القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن نظم آليه سداد المديونيات المستحقة من المديونيات الحكومية لدي الهيئة فرصة لن تتكرر.


ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الاجتماعية.


يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سبق وأعلنت عن إصدار قانون رقم 173 لسنة 2020 ، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس 2020 لتنظيم نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية ، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة خلال المرحلة الأولى لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر2020 ، بينما انطلقت المرحلة الثانية بنسبة إعفاءات بلغت 70 % يوم 16 أكتوبر2020 ويتم العمل بها حتي 14 ديسمبر2020.
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