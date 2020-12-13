ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:29 م
الحجر الصحى بتمى
الحجر الصحى بتمى الأمديد
Advertisements
همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الاحد عن خروج  3  متعافين تحسن من الحجر الصحي بتمى الأمديد  بعد تحول نتائجهم من ايجابى كورونا إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي. 

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات او فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد سائلين المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.

كما سبق ان اعلن وكيل الوزارة الخميس الماضى عن خروج وتعافي 3 مسنين من ذوى الأمراض المزمنة مصابين بكورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

وأوضح وكيل الوزارة أن الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية تضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما نظمت إداره الثقافة الصحيه بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية باقة متنوعة من الندوات الثقافية والتى شملت اكثر من  200 ندوه تثقيفية توعوية  خلال شهر نوفمبر الماضي و ذلك لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين في شتى الموضوعات.
 
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة و السكان للتوعية بأهمية اتخاذ كافه التدابير و الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره و بتوجيهات الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

كما تم تكثيف الندوات التوعويه في كافة المصالح الحكومية و المدارس  و الوحدات الصحية خلال شهر نوفمبر الماضى عن بعض الموضوعات الهامة و التى تشمل فيروس كورونا المستجد  و طرق نقل العدوى و طرق غسيل الايدى بالماء و الصابون  و طرق الوقاية و الاحتياطات الاحترازيه  المفروض  اتباعها للوقايه منه و من اهمها لبس الكمامه و التباعد الاجتماعي و عدم لمس اشياء الغير و الاهتمام بالتغذيه السليمه و الماكولات المقويه لجهاز المناعه و المقاومه لفيروس كورونا و الفيروسات المعديه الاخرى و الامراض المعدية  و اهميه ممارسه الرياضه فى حياتنا لبناء جسم صحى خالى من الامراض و تقويه جهاز المناعة .
صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد
صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد
صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد
صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد
صحة الدقهلية تعلن خروج 3 متعافين من الحجر الصحى بتمى الأمديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يوافق على دعم المستشفى المركزي بتمي الأمديد والجمالية بـ خزانين للأوكسجين

طوارئ بصحة الوادي الجديد ترقبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا

آلية جديدة لدمج المبادرات الرئاسية الصحية في نطاق شمال سيناء

صحة الدقهلية: دورات تدريبية على الأعمال الوقائية لإدارة الأمراض المعدية

إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل

المرور على 280 منشأة غذائية بالدقهلية وإعدام 1695 كيلو أغذية متنوعة و420 لتر عصائر وألبان

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أشهر 7 زيجات في الوسط الفني عام 2020.. ياسمين صبري ودرة الأبرز ..صور

إذاعة إسرائيلية: دولتان عربيتان ستوقعان اتفاق التطبيع قريبا

توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

قنابل الفيديو المحذوف | مرتضى منصور: رموز الزمالك ولا حاجة.. مش هسيب عمرو أديب.. وميدو بتاع خرابات

بيضة أوي.. مصممة أزياء تتعجب على الهواء من يسرا اللوزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح علامات تشير إلى الإصابة بـ انتفاخ المعدة

دراسة تكشف عن أسباب تساقط الشعر

دراسة: 33.3% من مصابى كورونا تظهر عليهم الأعراض بعد 6 أسابيع