أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة

كشفت الطبيبة سارة عوض، صاحبة واقعة الاعتداء داخل أحد المراكز الطبية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن خضوعها لعملية جراحية وحجزها بمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج، مؤكدة أنها غير قادرة حاليًا على الرد على الاتصالات أو الرسائل بسبب حالتها الصحية.



وقالت الطبيبة، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن حجم الدعم والمساندة التي تلقتها خلال الأيام الماضية كان له أثر كبير في التخفيف عنها، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها أو تقديم الدعم لها.

وأكدت أنها لن تدلي بأي تصريحات أو تفاصيل تخص الواقعة في الوقت الراهن، موضحة أن القضية أصبحت بالكامل في يد جهات التحقيق وفريق الدفاع القانوني، وأنها ملتزمة بعدم الحديث عن أي تفاصيل لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

كما اعتذرت عن عدم تمكنها من الرد على بعض المكالمات والرسائل، مطالبة بعدم تداول رقم هاتفها الشخصي، حتى تتمكن من متابعة تطورات القضية بشكل منظم من خلال المحامين والجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، قررت جهات التحقيق المختصة بقسم ثان شبرا الخيمة حجز المتهمين في واقعة التعدي على الطبيبة لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، من بينها إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لجميع المتهمين، ومن بينهم شقيق الطبيبة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحريات والتقارير الفنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل مركز طبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن التعدي على طبيبة أسنان وإصابتها بكسر في الذراع، حيث تم نقلها إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع أربعة متهمين على خلفية الواقعة.