أحمد موسى يكشف موعد وصول الدفعة الثانية من اللقاح الصيني

أكد إلاعلامي أحمد موسى، أن الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني ستصل إلى مصر بعد غد الثلاثاء مساء وليس اليوم كما تردد خلال الساعات الماضية.





وقال الإعلامي أحمد موسى إن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل قالت إنها فشلت في مواجهة كورونا «الماكينات الألمانية فشلت» واعلنت الإغلاق حتى 10 يناير ومنع الاحتفالات.





وناشد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، يناشد بمنح أجازة أسبوعين للمدارس في مصر لوجود ظرف استثنائي على أن تعود الدراسة يوم 8 يناير.





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه طلب منح الأجازة بناء على التجارب الخارجية وأقربها ألمانيا نافيا مطالبته بإغلاق كامل في مصر.





وطالبت وزارة الصحة والسكان، جميع وسائل الإعلام والصحافة، بالالتزام بالبيانات الإعلامية الصادرة من المكتب الإعلامي للوزارة، خاصة فيما يخص لقاحات فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الوزارة، أن مطالبتها تأتي حرصا على حصول المواطن على المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم تداول أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.



