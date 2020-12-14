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تعليم

الجامعة الأمريكية تكشف لـ صدى البلد عن موعد بدء الدراسة لربيع 2021

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية
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احمد الشاهد
قالت رحاب الدمياطي المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إنه سيتم بدء الدراسة لفصل الربيع اعتبارا من يوم 31 يناير 2021 . 

وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم الالتزام في العملية الدراسية بالظروف الصحية التي تمر بها الدولة، سواء من خلال إجراء العملية الدراسية عبر المنصات الالكترونية أو بالحضور في مقر الجامعة ، أو من خلال الطريقتين.

كانت "الدمياطي" أعلنت عن بدء إجراء امتحانات الفصل الدراسي لخريف 2020 يوم السبت الماضي الموافق 12/12/2020 ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من نفس الشهر . 


وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تشديدات كبيرة في الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة وارتداء جميع الطلاب الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم . 


كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن إطلاق أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث) 

وتتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط
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