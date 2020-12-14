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محافظات

اليوم.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
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محمود زيدان
يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وذلك لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها؛ افتتاح مصنع سيدي سالم بعد تطويره لتدوير المخلفات، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلي متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني.

 كما توقع وزيرة البيئة بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون فى المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالًا لمبادرة "اتحضر للأخضر" التى تم تنفيذها فى الجامعة. 
 
وجاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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