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أخبار البلد

مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس «يوم روحي» مع راهبات الإيبارشية استعدادا لعيد الميلاد المجيد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
الأنبا عمانويل مطران
الأنبا عمانويل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
التقى  صاحب النّيافة الأنبا عمانؤيل  مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك اليوم الأحد  بالأخوات راهبات الإيبارشية، في جو من البهجة والفرح والخشوع.

وبدأ  اليوم الروحي بالذبيحة الإلهية التي قدمها الأنبا عمانويل على نية الإستعداد لزمن الميلاد المجيد وعلى نية كل الرهبانيات المتواجدات بالإيبارشية وعلى الرسالة التي يقومون بها وأيضًا على نية الأخوات اللاتي إحتفلن بنذورهن سواء الدائمة أو الأولى.

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وفي كلمة روحية وجيزة كان التأمل حول بشارة الملاك لزكريا بمولد يوحنا المعمدان الذي هو علامة رجاء، مؤكدا أن فضيلة الرجاء  قد تمر بتجارب عديدة في حياتنا كما هو الحال بالنسبة لزكريا ولكن علينا أن لا نفقد رجاءنا مهما كان الواقع والظروف الخارجية لأن رجاءنا هو الله ذاته. 

وعقب ذلك ناقش الأنبا عمانويل موضوع هذا العام الذي كرسه قداسة البابا فرنسيس للتعمق في حياة وطلب شفاعة القديس يوسف البتول، وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على إعلان البابا الطوباوي بيوس التاسع القديس يوسف حامي وشفيع الكنيسة الكاثوليكية.  

وفي ختام اللقاء  تم تبادل الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد، إلى جانب التقاط الصور التذكارية في اجواء من المحبة والفرح الروحي. 

الجدير بالذكر أن عدد الراهبات المتواجدات بالإيبارشية يقارب السبعين راهبة ويقمن بالرسالة في مجالات عدة، الروحي والرعوي والإنساني والصحي والتربوي، ويقدمن خدمتهن لكافة فئات المجتمع وخاصة الأكثر إحتياجًا.

ومنذ بضعة شهور وبدعوة كريمة من نيافة الأنبا عمانوئيل وصلن إلى الإيبارشية الأخوات راهبات الكلمة المتجسدة واللاتي يقمن بالرسالة ببلدة جراجوس. 

اعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد لأعياد الميلاد المجيد في ظل جائحة كورونا.

وأكد دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية في بيان عن الكنيسة اليوم أن اللجنة التنفيذية تقرر إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول. 

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال ٢٥ ديسمبر بنفس الاجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة. 
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