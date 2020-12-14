أخبار التوك شو.. الزمالك يكشف حقيقة وجود أزمة مالية.. لجنة كورونا تحذر: رايحين لأعلى قمة الموجة الثانية.. والتعليم: إلغاء العام الدراسي يعني عدم نقل الطلبة للصفوف التالية

الزمالك يكشف حقيقة وجود أزمة مالية داخل النادي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
قال أشرف قاسم، المشرف العام والمتحدث باسم فريق كرة القدم في نادي الزمالك، إن النادي قد أعلن أن جميع مستحقات اللاعبين ستتواجد في الحسابات الخاصة بهم خلال أيام، ولكن حدث تغيير في أعضاء اللجنة وهو القائم بأعمال مستحقات اللاعبين.
أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية، مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المؤشر العالمي للتعليم، يعتمد في مقياسه على 7 محاور، وهي التعليم قبل الجامعي والفني والعام والعالي والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
قال نادر رونغ هوان الإعلامي والكاتب الصيني، إنه في نهاية يوليو الماضي قامت الصين بإعطاء لقاح فيروس كورونا لبعض الفئات وهم الذين يقومون بالسفر إلى الخارج والطلاب الذين يدرسون بالخارج .
9 آلاف موقع تحاول استغلال المرأة والطفل جنسيا.. غادة والي: الفساد موجود في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة
أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، أن هناك دولا ترتكب بداخلها وقائع الفساد، ثم يتم نقل الأموال الفاسدة إلى دول أخرى، مضيفة: يمكن نقل الأموال الفاسدة من دولة أفريقية إلى أخرى.
قال الدكتور محمد النادي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن أرقام إصابات فيروس كورونا تعبر عن نفسها، إذ وصلت مصر إلى عدد وفيات يومي يقل عن 10 لكنه بدأ يزيد حتى زاد عن عشرات الحالات.
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد شهدت فترة استقرار كبيرة فى الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية ولمدة زادت عن 10 أيام .
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الجميع لابد أن يكون حريصا على عدم وجود إغلاق للمدارس حتى لا نقع في مشكلة كبيرة.
ردت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الاكلينيكية، بقوة على تصريحات منظمة الصحة العالمية، على تشكيك منظمة الصحة العالمية في احصائيات مصر بشأن إصابات فيروس كورونا والوفيات بمصر.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا نية لوقف الدراسة لمدة أسبوعين على غرار دول أوروبا، موضحا:" الوضع في المانيا مختلف فهم يسجلون يوميا 25 ألف إصابة ونحن نسجل 500 اصابة فلماذا نحذو حذوهم".
طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور على ذويهم الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا.