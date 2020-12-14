أخبار التوك شو.. الزمالك يكشف حقيقة وجود أزمة مالية.. لجنة كورونا تحذر: رايحين لأعلى قمة الموجة الثانية.. والتعليم: إلغاء العام الدراسي يعني عدم نقل الطلبة للصفوف التالية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:



قال أشرف قاسم، المشرف العام والمتحدث باسم فريق كرة القدم في نادي الزمالك، إن النادي قد أعلن أن جميع مستحقات اللاعبين ستتواجد في الحسابات الخاصة بهم خلال أيام، ولكن حدث تغيير في أعضاء اللجنة وهو القائم بأعمال مستحقات اللاعبين.







أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية، مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.