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بالعسل والشوفان.. كيفية علاج حساسية الجلد والهرش

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
بالعسل والشوفان..
بالعسل والشوفان.. كيفية علاج حساسية الجلد والهرش
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أسماء محمد
تعد حساسية الجلد من المشكلات الشائعة ويبحث كثيرون عن علاج حساسية الجلد والهرش، للتخلص من الألم والمواقف المحرجة عندما يرغبون في الهرش للشعور بالراحة وفى نفس الوقت يكون حولهم أصحابهم أو زملاءهم أو يتواجدون فى أى مكان عام مما يجبرهم على تحمل الألم مما يجعل علاج حساسية الجلد والهرش أمرًا ضروريا.

وللتخلص من هذه المعاناة إليكم علاج حساسية الجلد والهرش بعدة طرق منزلية نقلا عن موقع "trueremedies".

العسل
يحتوي العسل على كميات كبيرة من الماء ، وهذا قد يوفر الرطوبة والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة لجعلها أكثر صحة ، وفي نفس الوقت يساعد هذا في الحد من جفاف الجلد بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعمل على تنظيم المناعة ويحتوى على مضادات الميكروبات التي قد تعزز التئام الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية وتوفر راحة فورية من الاحمرار والحكة.

لتطبيق هذا العلاج ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ضع العسل الصافي مباشرة على الجلد حوالي مرتين في اليوم.
أثناء التقديم ، يمكنك إجراء تدليك لطيف حتى تتغلغل العناصر الغذائية الموجودة في العسل في الجلد لتغذية البشرة وتنعيمها بأكثر الطرق فعالية.
بعد حوالي 15-20 دقيقة ، اغسل بشرتك بالماء النظيف.

دقيق الشوفان
دقيق الشوفان يمتلك تأثير مضاد للالتهابات ، لكن بعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة قد يكون لديهم بعض التفاعل مع دقيق الشوفان، لذلك ، يمكن لأولئك الذين لديهم حساسية من دقيق الشوفان تجاهل هذه الطريقة. 

عندما تكون لديك حساسية من الجلد ، فإن ترطيب البشرة أمر مهم للغاية  ويمكن أن يساعدك دقيق الشوفان في القيام بذلك لأنه يحتوي على مادة الصابونين التي تساعد على تنظيف وترطيب وإزالة الخلايا الميتة ، لذا يمكنك استخدامه كمنظف للوجه لإزالة الأوساخ والفيروسات التي تضر بشرتك، الأفينانثراميد الموجود في دقيق الشوفان هو مضاد طبيعي للالتهابات وله تأثير علاجي، يمكنك مزجه بالماء الدافئ لعلاج البشرة الجافة، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2012  قد يحمي دقيق الشوفان الغروي الجلد ويهدئ من التهيج والحكة .

الزبادي الخالي من السكر
يبدو هذا غريبًا عندما يتعلق الأمر بالعلاجات المنزلية لحساسية الجلد ، لكنه يعمل هل تعلم أن الزبادي يحتوي على الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة ، والتي تساعد بشكل فعال على تدمير البكتيريا المسببة للأمراض، نعم هذا صحيح، يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويلطفها ، كما أنه يوفر الفيتامينات والماء المفيدة للبشرة الحساسة  .
ضع بعض الزبادي مباشرة على مكان الحساسية واتركه يجف مرة أخرى، افعل ذلك لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الجلد المواد.

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