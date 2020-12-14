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فن

مدحت العدل يتصدر جوجل.. لهذا السبب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مدحت العدل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اعلانه الترشح لرئاسة نادي الزمالك.

وأشار مدحت العدل إلى أن السوشيال ميديا سبب في حدوث انفلات أخلاقي، لافتا الى أن مميزات السوشيال ميديا أكثر من عيوبها.

وصنع الكاتب مدحت العدل أمجادا في عالم السينما والتلفزيون، ولكنه ترك بصمة قوية في عالم الغناء فلم يكتب العدل للحب والعشق فقط بل تميزت أغانيه بالحديث عن الحرية. 

ومن أهم أغاني مدحت العدل العالقة في اذهان الناس : 

-شبعنا من التمثيل التي غناها الفنان اللبناني فضل شاكر لتتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وحققت نجاحًا كبيرًا.

-الناس العزاز التي قامت بغنائها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لمسلسل " لاعلى سعر" وحصدت أفضل تتر في 2017. 

-رصيف نمرة 5 : غناها عمرو دياب ضمن أحداث فيلمه "آيس كريم في جليم" وهو أول فيلم قام العدل بتأليفه.

-متخافيش: هي إحدى الأغنيات التي ساهمت في صناعة نجومية عمرو دياب في بدايته الفنية.

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