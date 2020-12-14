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رياضة

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهاجمت جماهير ليفربول الانجليزي، المدير الفني للفريق "يورجن كلوب"؛ بسبب إشراك الفرعون المصري محمد صلاح خلال مباراة ميدتيلاند بدوري أبطال أوروبا.

ويري المشجعون أن سبب التعادل مع فولهام هو عدم إراحة اللاعبين المذكورين، على اعتبار أن المباراة هي مباراة تحصيل حاصل، بعد ضمان فريقهم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى قبل مواجهة ميدتيلاند.

فولهام كان متفوقًا على ليفربول في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى جاء الجاميكي بوبي ريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول، مترجمًا الضغط المتوالي والهجمات التي أهدرها زملاؤه لهدف أول لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتقدم فولهام بهدف نظيف.


وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة، ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء بعد لمس كمارا مدافع فولهام الكرة بيده، ليسددها محمد صلاح بنجاح في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 25 في المركز الثاني، ورصيد فولهام للنقطة 8 في المركز السابع عشر.

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