كهربا يكشف كواليس فشل انضمامه إلى بيراميدز قبل التوقيع للأهلي

كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عن كواليس مفاوضات نادي بيراميدز معه، قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء مطلع العام الماضي.
وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنت سأعود من البرتغال على بيراميدز ب،عدما تحدثوا معي بشكل مباشر وعرضوا علي الانضمام لهم".
وأضاف:" الأهلي تحدث معي بعد عرض بيراميدز وفضلت الانتقال له في النهاية لان كان حلمي اللعب له منذ الصغر".
وتابع:" عرض بيراميدز كان أكبر من الأهلي بمراحل، وقولت لمسؤولي بيراميدز اعطوني فترة لمدة أسبوع للتفكير، لكي انتظر عرضا من الأهلي".
وأكمل كهربا:" قميص الأهلي غالي ومفروض ادفع فلوس عشان ألعب مع الأهلي".
وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن الفريق دخل أجواء البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية في المسابقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في بداية مسابقة الدوري هو الأهم.