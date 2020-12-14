ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يكشف كواليس فشل انضمامه إلى بيراميدز قبل التوقيع للأهلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عن كواليس مفاوضات نادي بيراميدز معه، قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء مطلع العام الماضي.

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنت سأعود من البرتغال على بيراميدز ب،عدما تحدثوا معي بشكل مباشر وعرضوا علي الانضمام لهم".

وأضاف:" الأهلي تحدث معي بعد عرض بيراميدز وفضلت الانتقال له في النهاية لان كان حلمي اللعب له منذ الصغر".

وتابع:" عرض بيراميدز كان أكبر من الأهلي بمراحل، وقولت لمسؤولي بيراميدز اعطوني فترة لمدة أسبوع للتفكير، لكي انتظر عرضا من الأهلي".

وأكمل كهربا:" قميص الأهلي غالي ومفروض ادفع فلوس عشان ألعب مع الأهلي".

وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏

وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

الدوري الممتاز.. المقاصة يواجه الإنتاج الحربي في مباراة تحسين المراكز

أخبار الرياضة.. إحالة كهربا للانضباط.. فتحي يودع جماهير الأهلي.. وموسيماني يشكر فايلر ويعد الخطيب بلقب إفريقيا

كهربا يبحث عن الطفل يوسف سايس العربيات المنضم لبراعم "مصر المقاصة"

كهربا: الفوز بالنقاط الثلاث هو الأهم.. وهذه أبرز تعليمات موسيماني

كهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2020 والقنوات الناقلة

في عيد ميلاده.. سر ابتعاد محمد سعد عن الساحة الفنية

خبير أمن المعلومات يكشف عن خطورة التليجرام واستخدامه.. فيديو

السعودية تكشف الأثار الجانبية للقاح كورونا

مليونير في يوم وليلة.. لوحة على جدار منزل تغير حياة صاحبه للأبد| صور

فيديوجراف.. كوبري داخل شقة يثير جدلا على السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف

مريضة تعاني من مضاعفات كورونا لمدة 9 أشهر.. وهذه قصتها