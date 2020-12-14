ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يعلن موعد تلقيه لقاح كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
شريف سيد
كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رأيه في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "ليس من المقرر أن أتناول اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب". 

وعن تلقي مسئولو البيت الأبيض للقاح قال: "يجب أن يتلقى العاملون في البيت الأبيض اللقاح في وقت لاحق من حملة التلقيح، ما لم يكن ذلك ضروريًا. لقد طلبت إجراء هذا التعديل". 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن موظفي البيت الأبيض سيكونون أول من يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور بداية حملة التطعيم. 

وأعلن مسئولون أمريكيون، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، من المرتقب أن تبدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مع وصول الجرعات إلى المستشفيات والمواقع الصحية الأخرى في جميع أنحاء أمريكا اليوم الإثنين. 

وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، أعلن في وقت سابق بدء توزيع لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صدر بعد هزيمته.. ترامب يشتعل غضبا من لقاح فايزر ويأمر وزير الصحة بالتحقيق

مستشار ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح فايزر الأمريكي

أمريكا في خطر كبير .. نبأ سيئ عن أول لقاح فعال لـ كورونا

شاهد .. أول امرأة فى العالم تتلقى لقاحا ضد كورونا

عجوز بريطانية صاحبة 90 عاما تتلقى أول لقاح ضد كورونا..فيديو

نتنياهو يعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا في إسرائيل

ترشيحاتنا

أبرز تصريحات أحمد سليمان: الأهلي كان محظوظا في نهائي الأبطال.. وهذه رسالتي إلى مرتضى منصور

دراسة: مناعة الجسم تؤثر على جودة الأجسام المضادة بعد الإصابة والتطعيم

مخالفات كارثية.. أحمد سليمان يكشف موقفه من تحويل مجلس الزمالك للنيابة

غرفة خاصة و3 اَسرة.. أرنب ضخم يعيش حياة مرهفة

أفضل دعاء لحفظ الأبناء والأحفاد من كل مكروه وسوء

بعد هدفه في بيراميدز.. أسباب نشر عمار حمدي صورا مسيئة لـ رمضان صبحي وعبد الله السعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

بعد 25 عامًا من تعرضها للاختطاف.. فتاة تعثر على عائلتها الحقيقية عبر فيسبوك

تغريدات محظورة.. تويتر يتخذ إجراءً صارمًا ضد معجبي ترامب