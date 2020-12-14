ترامب يعلن موعد تلقيه لقاح كورونا

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رأيه في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة.





وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "ليس من المقرر أن أتناول اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".





وعن تلقي مسئولو البيت الأبيض للقاح قال: "يجب أن يتلقى العاملون في البيت الأبيض اللقاح في وقت لاحق من حملة التلقيح، ما لم يكن ذلك ضروريًا. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن موظفي البيت الأبيض سيكونون أول من يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور بداية حملة التطعيم.





وأعلن مسئولون أمريكيون، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.





ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، من المرتقب أن تبدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مع وصول الجرعات إلى المستشفيات والمواقع الصحية الأخرى في جميع أنحاء أمريكا اليوم الإثنين.





وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، أعلن في وقت سابق بدء توزيع لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية.



