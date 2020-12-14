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رياضة

أشرف قاسم: لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن حقيقة وجود عقود  مع نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، تربطه بنادي الزمالك.  

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في حقيقة الأمر لم أر تلك العقود التي يتحدثون عنها حتى الآن".  

وشدد: "حتى لو العقود موجودة فهي بلا قيمة نهائيًا لأن الاتفاق يكون مع النادي وليس مع اللاعب، فهو يرتبط بعقد مع بيراميدز".  

كشف أشرف قاسم، عن إمكانية استعادة رزاق سيسيه، لاعب النادي المعار إلى صفوف الاتحاد، وذلك في الميركاتو الشتوي المقبل. 

وأكد أن رزاق سيسيه مستمر في صفوف الاتحاد لنهاية الموسم والنادي السكندري لن يفرط في خدماته نهائيًا وده اعتقادي.

وتابع: "لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه".
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