ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بكورونا لهذا السبب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
رئيس الصحة العالمية
رئيس الصحة العالمية
Advertisements
شريف سيد
أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذير من تعرض 1.8 مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب المياه. 

وقالت المنظمة إن مركز رعاية صحية من كل أربعة في العالم يفتقر إلى المياه، لإستخدامها في النظافة والخدمات. 

وذكرت المنظمة أنه طبقا للدراسة التي اشتركت فيها مع منظمة اليونيسيف، فإن افتقار المراكز الصحية للمياه، يعرض المرضى والعاملين لخطر الإصابة بعدوى كورونا. 

ومن جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية". 

وشدد على أن هذه العناصر أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا. 

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل 3 حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أكثر من 200 ألف وفاة.. الصحة العالمية: وباء كورونا يهدد التقدم بمكافحة السل

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

تجاوز حدود حالة الطوارئ.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

كورونا لم يسأم منا.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن الفيروس

منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

الولايات المتحدة تسجل 156 ألف إصابة بكورونا و1252 وفاة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

كهربا يكشف كواليس فشل انضمامه إلى بيراميدز قبل التوقيع للأهلي

فضل الصلاة على النبي لسعة الرزق وقضاء الحوائج.. لا يعرفه الكثيرون

عمره 80 عامًا.. امرأة تعثر على اكتشاف غريب في البحر وكارثة عند أخذه للمنزل.. صور

فيديوجراف.. كوبري داخل شقة يثير جدلا على السوشيال ميديا

دعاء ختم القرآن للميت بعد صلاة الفجر.. بـ7 كلمات تهبه الثواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف

مريضة تعاني من مضاعفات كورونا لمدة 9 أشهر.. وهذه قصتها