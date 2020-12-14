الصحة العالمية: 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بكورونا لهذا السبب

أطلقت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الإثنين، تحذير من تعرض 1.8 مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب المياه.





وقالت المنظمة إن مركز رعاية صحية من كل أربعة في العالم يفتقر إلى المياه، لإستخدامها في النظافة والخدمات.





وذكرت المنظمة أنه طبقا للدراسة التي اشتركت فيها مع منظمة اليونيسيف، فإن افتقار المراكز الصحية للمياه، يعرض المرضى والعاملين لخطر الإصابة بعدوى كورونا.





ومن جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية".





وشدد على أن هذه العناصر أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا.





وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل 3 حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.



