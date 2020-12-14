سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-12-2020 أمام الجنيه المصري

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



اقرأ أيضا .. الجرام يتخطى 900 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.