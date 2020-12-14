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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-12-2020 أمام الجنيه المصري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

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