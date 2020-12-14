نشرة الإثنين.. تعرف على حالة المرور بشوارع القاهرة

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على جميع الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين .

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق "وسط البلد وكوبري أكتوبر، وصلاح سالم والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني."

أوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات .

وفى إطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة الزمنية قبل 31 ديسمبر الجاري، حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.







فدائما ما تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية .





وفى هذا الإطار تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة .





وقد أعطت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 لتركيب الملصق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، وحتى انتهاء المهلة، وقد تم توفير كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة .





وكانت وزارة الداخلية قد قررت مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني شهرا من 20 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري، مع عمل إدارات المرور ساعات إضافية يوميا حيث يتم العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة ودفع الغرامة المطلوبة.





ويشار إلى أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، حيث تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.