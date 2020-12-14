ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لاستعراض مؤشرات التنمية المستدامة.. رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
محمو مطاوع
يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مؤشرات التنمية المستدامة لمصر. 
 
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد استعرضت مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020 قبل أزمة كوفيد 19 خلال الحلقة النقاشية حول ماتم إنجازه في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة.

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف، مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها.

وأكد كمالي أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأضاف كمالي أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان قد اكد رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتماشى مع أولويات التنمية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فيروس "كورونا"، وتشمل هذه القطاعات الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد كمالي: الدولة لا يمكن أن تعمل منفردة على تحقيق التنمية المستدامة

رئيس وحدة التنمية المستدامة: نحتاج مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات

رئيس وحدة التنمية المستدامة: نحتاج مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات

آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.. السندات الخضراء وصندوق مصر السيادي أبرزها.. التخطيط: إطلاق مبادرة سفراء التنمية لرفع وعى الشباب.. الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح

نائب وزيرة التخطيط: قوة الاقتصاد تقاس بنموه ومؤشرات الحوكمة والفساد

نائب وزيرة التخطيط :إعادة هيكلة الاقتصاد المصري توفر وظائف لائقة

ترشيحاتنا

الذروة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والاربعاء لهذا السبب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ12

بعد 25 عامًا من تعرضها للاختطاف.. فتاة تعثر على عائلتها الحقيقية عبر فيسبوك

بعد هدفه في شباك فولهام.. 5 أرقام تاريخية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان أحمد راتب

رجل يرقص على جناح طائرة.. أنظر ماذا حدث له.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

هيونداي تخطط لطرح سيارات كهربائية فارهة من جينيسيس

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور