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أخبار العالم

اعتبارا من 17 ديسمبر.. الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا بعد توقف 9 أشهر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى أسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، وصلت وكالة "الأناضول" التركية نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في اسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 ديسمبر 2020.

وألغت "فلاي دبي" رحلاتها إلى أسطنبول اعتبارا من 17 مارس 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة كورونا.
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