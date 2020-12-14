ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب 56 ألف دولار إلى تركيا

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 56 ألف دولار أمريكي، بحوزة راكبة متجهة إلى اسطنبول، مخالفة بذلك قانون النقد النقد الأجنبي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين علي متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى اسطنبول، اشتبهت الخدمة المعنية في حقيبة راكبة من المسافرين بوجود أجسام معتمة داخلها، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكبة وتفتيشيها عثر بداخلها على مبلغ مالى 56.200 ألف دولار أمريكي ، مخالفة بذلك قانون انتقال النقد المصري .





أمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.



