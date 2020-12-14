بسبب المخدرات.. حبس شاب سكب البنزين وأشعل النار في والدته بالمحلة

قرر المحامي العام لنيابات لشرق طنطا الكلية متابعه سير التحقيقات في الحادث و تجديد حبس المتهم بالتعدي علي والدته 15 يوما علي ذمه التحقيقات .









واستمع فريق من اعضاء نيابه ثالث المحلة الي اقوال شهود عيان الحادث واقوال الشاب المتهم في واقعه التعدي علي افراد اسرته .









"حسبي الله ونعم الوكيل في ابني اللي ظلمني كثيرا ما حبسني انا وابنتي الصغري داخل المنزل ودايما بيشتمني ويحاول حرقي باستخدام المواد الكاويه " بتلك الكلمات عبرت "نهاد.م" الام ضحيه التعذيب لافتة" استخدم البنزين واضرم في عبايتي النار والجيران انقذوا حياتي من الموت وربنا يهديله حاله وشكرا للشرطه لالقاء القبض عليه " .





وتابعت الام الضحيه بقولها " ابني وقع ضحيه للتناوله مواد وعقاقير مخدره علي ايدي شله سوء حسبنا الله ونعم الوكيل .. سوء حالته نفسيه دفعته الي سرقه اموال من منزل الاسره سعيا في شرائها بسبب ادمانها طوال 6 اشهر الماضيه..والحمد لله اهل الخير ساعدوني كتير " .





تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من العميد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغات من الأهالى بقيام شاب يدعى " رامى .م " 22 سنه بألقاء بنزين على جسد أمه وتدعى " نهاد .م .ع " 39 سنه من العمر وابنتها الصغري "م.م"11 سنه .





كما باشر الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة دوره والقوة المرافقة له إلى مكان منزل الاسره بمنطقه ذكريا بحي اول المحلة .

وكشفت التحريات الأمنيه أن الام مصابة بحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف انحاء جسدها .





وكشفت التحريات الامنيه أن المتهم ألقى البنزين على جسد والدته أنه بمجرد خروجها من المنزل أمام مسمع ومرئى من الجميع والسبب الخلافات المذكوره .





كما تم الدفع بسياره اسعاف لنقل الام المصابه الى مستشفى العام لتلقى العلاج.









وتمكنت ضباط قسم ثالث المحبه من ضبط شاب مختل عقليا اشعل النيران بجسد امه وشقيقته الصغري لخلافات اسريه ناتجه عن تناوله عقاقير مخدره مما تسبب في اصابتهما بجروح سطحيه .



