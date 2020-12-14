نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد

تشتعل المنافسة يوما تلو الاخر، بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية لتصنيع بطاريات ذات مدي أعلي للسير بالشحنة الواحدة، لأنه كما نعلم ان السيارة الكهربائية تزداد اعتماديتها كلما كبر المدي الكهربائي الخاص ببطاريتها، و لكن لم يكن في مخيلة احد ان تتفوق شركة وتقوم بتصنيع سيارة كهربائية لا تحتاج لشحن .





وأعلنت مؤخرا شركة aptera الأمريكية عن تصنيع و انتاج سيارة جديدة لا تحتاج الي أي نوع من الشحن وقالت الشركة أن سيارتها التي تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية تم حجزها بالكامل فهي سيارات تعمل بدون الحاجة الي اعادة شحن بل تعتمد فقد علي الطاقة الشمسية .





وقالت شركة aptera إن جميع النسخ التي عرضت من aptera car تم حجزها في يوم واحد و تباع النسخة الواحدة بسعر 26.000 دولار اي حوالي 409.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم .





تم تصنيع aptera car من هيكل خفيف يجعلها سيارة خفيفة الوزن مما يجعلها أسهل في الحركة وأقل في استهلاك الطاقة حيث تعتمد في الشحن على خلايا شمسية .





وتقوم الطاقة الشمسية بشحن بطارية aptera car بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخل مالكها في عملية الشحنيمكن ركن السيارة وقد نفذ شحنها و تركها في الشمس و استخدامها مرة اخري دون بذل اي جهد في شحنها .



