ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:00 م
aptera car أول سيارة
aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن
Advertisements
اشرف عطية
تشتعل المنافسة يوما تلو الاخر، بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية لتصنيع بطاريات ذات مدي أعلي للسير بالشحنة الواحدة، لأنه كما نعلم ان السيارة الكهربائية تزداد اعتماديتها كلما كبر المدي الكهربائي الخاص ببطاريتها، و لكن لم يكن في مخيلة احد ان تتفوق شركة وتقوم بتصنيع سيارة كهربائية لا تحتاج لشحن . 

وأعلنت مؤخرا شركة aptera الأمريكية عن تصنيع و انتاج سيارة جديدة لا تحتاج الي أي نوع من الشحن وقالت الشركة أن سيارتها التي تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية تم حجزها بالكامل فهي سيارات تعمل بدون الحاجة الي اعادة شحن بل تعتمد فقد علي الطاقة الشمسية .

وقالت شركة aptera إن جميع النسخ التي عرضت من aptera car تم حجزها في يوم واحد و تباع النسخة الواحدة بسعر 26.000 دولار اي حوالي 409.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم .

تم تصنيع aptera car من هيكل خفيف يجعلها سيارة خفيفة الوزن مما يجعلها أسهل في الحركة وأقل في استهلاك الطاقة حيث تعتمد في الشحن على خلايا شمسية .  

وتقوم الطاقة الشمسية بشحن بطارية aptera car بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخل مالكها في عملية الشحنيمكن ركن السيارة وقد نفذ شحنها و تركها في الشمس و استخدامها مرة اخري دون بذل اي جهد في شحنها .

وتوجد نسخ اخري من aptera car بها محركات كهربائية ودفع رباعي بسعر 47.000 دولار اي حوالي 740.000 جنيه مصري دون اي رسوم او جمارك 
نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد
نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد
نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد
نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد
نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ3 محركات.. إقبال كبير على شراء جي إم سي الكهربائية بالولايات المتحدة

السيارات الكهربائية "كلها" عيوب.. شائعات لا أساس لها من الصحة

تعرف على أرخص السيارات الكهربائية حول العالم

بثلاث عجلات.. أول سيارة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية

بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور

ترشيحاتنا

بصورة عائلية.. ريهام عبد الغفور تخطف قلوب متابعيها

مالك أولاد رجب يرد على شائعة القبض عليه: نقف خلف الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب

في ذكرى وفاته.. أيام في السجن غيرت حياة أحمد راتب.. اعرف السبب

إرضاء لزوجته.. عريس يطرد شقيقته وصديقتها من حفل زفافه

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد

صدمة أجاي.. عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابات النجوم داخل الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس

غير اللى متعودين عليه .. 3 وصفات جديدة لإعداد وجبة باذنجان شهية

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد