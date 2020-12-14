الغرفة الألمانية تشارك بمراسم اعتماد مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

وقعت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بروتوكول تعاون مع مؤسسة التعليم أولا وإحدى مؤسسات القطاع الخاص للتنمية؛ لاعتماد مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية أحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم رعايتها وتطويرها وإدارتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص.









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صرح المهندس محمد زكي السويدي أن رجال الصناعة في مصر مسئولين أمام المجتمع لإنجاح وتفعيل هذا النمط من المدارس التي تقدم خريجين تتناسب جداراتهم أو مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل المحلية فضلا عن قدرتهم علي المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.



