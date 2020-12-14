ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول وبرشلونة.. مواعيد مباريات دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحدد اليويفا، يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير المقبل، موعدًا لمباراتي الذهاب من لقائي فريقي ليفربول الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني، وبرشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما حدد اليويفا يوم 17 فبراير موعدًا لمباراتي الذهاب من لقائي بورتو البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي، وإشبيلية الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني.

ويواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي، ويصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره تشيلسي الإنجليزي يوم 23 فبراير، على أن يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، وريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي يوم 24 فبراير.

ويواجه فريق يوفنتوس نظيره بورتو البرتغالي، وفريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية  في إياب دور الـ 16 يوم 9 مارس المقبل، فيما تقام مباراتي الإياب من لقائي ليفربول ضد لايبزيج وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل.

وتقام مباراتي الإياب من مباراتي مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشجلادباخ وريال مدريد ضد أتالانتا يوم 16 مارس، وبايرن ميونخ ضد لاتسيو وتشيلسي ضد أتلتيكو يوم 17 مارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حلم دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يطمح في مواصلة السيطرة.. الريال يسعى لاستعادة العرش.. وبرشلونة يرفع الراية البيضاء مبكرا

صافرة إسبانية لـ محمد صلاح.. حكام الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

أفضل من ماني وفيرمينو.. غياب جوتا يضع كلوب في ورطة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

مواجهة نارية.. برشلونة يصطدم بـ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

فوجئنا بيها ماشية شبه عريانة.. قرار جديد عن 7 شباب اعتدوا على فتاة بالدقهلية

أوفر من البنزين.. خطوة بخطوة كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. صور

مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي

العثور على جثة فنانة هندية مشهورة في ظروف غامضة

مستشار الرئيس: مصر مستعدة للمرحلة القادمة من جائحة كورونا

مشرد معاشه 6 آلاف جنيه ويعيش على الرصيف.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس

غير اللى متعودين عليه .. 3 وصفات جديدة لإعداد وجبة باذنجان شهية

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد