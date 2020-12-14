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فن

شاهد .. أحمد العوضى يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد العوضى صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:

ربنا يخليكم لبعض - منورين مشاء الله - احلى اتنين فى مصر


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يذكر أن آخر أعمال  ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. 

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

علي الجانب الآخر كان قد شارك أحمد  العوضى،  في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".

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