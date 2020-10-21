فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي





وظهرت ياسمين عبد العزيز ، بفستان جذاب باللون الأسود من الأكتاف، يتميز باللون التايجر الذى يبرز اناقتها وجمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.





ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الذهبي الناعم لإكمال ظهورها.