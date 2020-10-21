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فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:09 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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نهى هجرس
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ومجموعة من الأصدقاء عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  ياسمين عبد العزيز، بفستان جذاب باللون الأسود من الأكتاف، يتميز باللون التايجر الذى يبرز اناقتها وجمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الذهبي الناعم لإكمال ظهورها.
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A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

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