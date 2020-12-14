محافظ قنا يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفال باليوم العالمي للمعاق

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، يرافقه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، احتفالية اليوم العالمى للمعاق التى نظمتها مديرية التربية والتعليم للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليونسيف ومؤسسات المجتمع المدنى.



وقدم الداودى، التهنئة للأطفال أثناء مرور الاحتفالية بالطفطف من أمام ديوان عام المحافظة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام المستمر بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجذبهم للاندماج داخل المجتمع لأنهم جزء لا يتجزأ منه.





وأشار الداودى، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمعاق يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوق هذه الفئة ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين.





وأضاف محافظ قنا، أن الاهتمام بتلك الفئة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تولي قضاياهم والسعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية.





وأشار محافظ قنا، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي، فرصة لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من كافة حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم.





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