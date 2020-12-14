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فن

انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:36 م
داليا البحيرى
داليا البحيرى
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أحمد إبراهيم - عدسة \ أشرف العمدة وعمرو سيد
شهد عزاء والد الفنانة داليا البحيرى حضور عدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء فى الراحل الذى توفى يوم الاربعاء الماضى وذلك بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس. 


ورصدت عدسة صدى البلد 60 صورة من عزاء والد الفنانة داليا البحيرى والتى بدا عليها الحزن والبكاء على رحيل والدها. 


حرص الفنانان هانى رمزى وماجد المصرى على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة داليا البحيرى الذى وفاته المنية يوم الاربعاء الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية. 


وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء أشرف زكى وإلهام شاهين ومحمد الشقنقيرى وإيهاب فهمى. كما حضر الطيار محمد منار وزير الطيران. 


يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة
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