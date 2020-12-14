موقف طلاب المعاهد الأزهرية من المشاركة في مسابقة العباقرة

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك العديد من النماذج الموهوبة والنوابغ بين طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.









وأضاف عباس، لصدى البلد، أنه سيكون قريبا ظهور لبعض النماذج من المعاهد المختلفة في مسابقة "العباقرة" لطلاب المدارس والجامعات، بعد عمل لقاءات مختلفة مع هؤلاء الطلاب الموهوبين لتأهيلهم للمشاركة في مسابقة العباقرة.









وأشار إلى أن هناك بعض الطلاب يشاركون بالفعل في مسابقة العباقرة، ولكن بصورة فردية وليس باسم المعهد التابعين له.









وأوضح، أنه تزامنا مع هذه الفكرة، عقد لقاء مع عدد من الطلاب المتميزين بمنطقة الشرقية الأزهرية، للحوار والمناقشة مع الطلاب والمشرفين، واستمع الي أفكارهم وطموحاتهم ومناقشة مدي إمكانية مشاركتهم في برنامج (العباقرة) بالتليفزيون.









واهتم رئيس القطاع بطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالمقررات الدراسية مع التركيز على القواعد اللغوية ومنهج الصرف ليطمئن على مستوي الطلاب بشكل عام وليطمئن على قدراتهم التحصيلية، وعلى مدي سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بانتظام.









كما طرح بعض الأسئلة في المعلومات العامة، وناقش الطلاب في مواهبهم وقدراتهم العلمية والأدبية وسبل تنمية مواهبهم بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات والمعارض، التي يقدمها قطاع المعاهد ومكتب الأزهر لدعم الابتكار لطلاب الأزهر، وعلى إمكانية نشر مواهبهم بصفحة التواصل الاجتماعي (الأزهر الشريف - طور نفسك) التابعة لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال وبإشراف قطاع المعاهد الأزهرية.







