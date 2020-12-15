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مصطفى بكري عن نتائج انتخابات النواب: المواطن الفائز الأول .. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري يجب ان نتوجه اليه بالشكر بسبب نسبة مشاركته المعقولة في انتخابات مجلس النواب وبسبب اختياراته.


وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اخر النهار المذاع علي قناة النهار، ان هناك عددا كبيرا من النواب الذين يمثلون معارضة موضوعية نجحوا في انتخابات مجلس النواب رغم انتقاداتهم الحادة تجاه الحكومة في المرحلة السابقة.


وأوضح مصطفي بكري، أن هناك فرقا كبيرا بين المعارضة وبين التشكيك في مؤسسات الدولة وهناك فرق بين من يطرح حلولا ومن يستخدم صوته العالي لتبرير موقفه، مؤكدا أن المواطن المصري هو الفائز الأول في هذه الانتخابات.


وتابع أن المجلس يحتوي الآن على 95 نائبا مستقلا وسيكون لهم دور، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيتوفر فيه الرأي والرأي الآخر وسيناقش استجوابات ضد الحكومة.


وأكمل مصطفى بكري، ان البرلمان القادم سيتحمل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية مع الحكومة خلال الفترة المقبلة وحزب مستقبل وطن حصل علي الاغلبية في مجلس النواب بأكثر من 50%.
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