مصطفى بكري عن نتائج انتخابات النواب: المواطن الفائز الأول .. فيديو

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري يجب ان نتوجه اليه بالشكر بسبب نسبة مشاركته المعقولة في انتخابات مجلس النواب وبسبب اختياراته.









وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اخر النهار المذاع علي قناة النهار، ان هناك عددا كبيرا من النواب الذين يمثلون معارضة موضوعية نجحوا في انتخابات مجلس النواب رغم انتقاداتهم الحادة تجاه الحكومة في المرحلة السابقة.









مصطفي بكري ، أن هناك فرقا كبيرا بين المعارضة وبين التشكيك في مؤسسات الدولة وهناك فرق بين من يطرح حلولا ومن يستخدم صوته العالي لتبرير موقفه، مؤكدا أن المواطن المصري هو الفائز الأول في هذه الانتخابات. وأوضحصوتهالأول









وتابع أن المجلس يحتوي الآن على 95 نائبا مستقلا وسيكون لهم دور، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيتوفر فيه الرأي والرأي الآخر وسيناقش استجوابات ضد الحكومة.







