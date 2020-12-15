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بين الناس

استغاثة من أهالى قرية سندنهور فى الشرقية بسبب سوء حالة الطريق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب، بين أهالي قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية ، عن استيائهم الشديد من سوء حالة طريق سندنهور  بسبب  سوء حالتها لعدم رصفه منذ 10 سنوات . 

ويقول المواطن عاطف نجيب عبدالله ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إن الطريق سيئ للغاية بداية من مدخل قرية سندنهور مار بكوبري الجزيرة حتى عزبة محمدحسن ثم عزبة ابوالورد ، ويتسبب يوميا فى إعاقة الحركة المرورية عليه وتأخير السيارات ، بسبب سوء حالته وعدم رصفه. 

وأضاف : نحن مهمشين اهالى الثلاث عزب مايقرب من ٥٠٠٠ فرد ، نعانى يوميًا من هذا الطريق الذى لم يتم إعادة الرصف منذ 10 سنوات فحالة الطريق لا تسر أحدا ، وتكثر به المطبات والحفر التى تعوق السير فيه بسلاسة ما أثر على مختلف مركباتنا بالضرر الجسيم.  

وأناشد محافظ الشرقية النظر بعين العطف والرحمة لأبناء هذه العزب  وإصدار أوامره بتشكيل لجنة فورا لمعاينة الطريق والبدء فى إجراءات الرصف رحمة بنا وبأبناءنا وبناتنا ووالدينا وشيوخنا ونساءنا.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01025399980
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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