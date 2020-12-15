استغاثة من أهالى قرية سندنهور فى الشرقية بسبب سوء حالة الطريق

سادت حالة من الاستياء والغضب، بين أهالي قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية ، عن استيائهم الشديد من سوء حالة طريق سندنهور بسبب سوء حالتها لعدم رصفه منذ 10 سنوات .





ويقول المواطن عاطف نجيب عبدالله ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إن الطريق سيئ للغاية بداية من مدخل قرية سندنهور مار بكوبري الجزيرة حتى عزبة محمدحسن ثم عزبة ابوالورد ، ويتسبب يوميا فى إعاقة الحركة المرورية عليه وتأخير السيارات ، بسبب سوء حالته وعدم رصفه.





وأضاف : نحن مهمشين اهالى الثلاث عزب مايقرب من ٥٠٠٠ فرد ، نعانى يوميًا من هذا الطريق الذى لم يتم إعادة الرصف منذ 10 سنوات فحالة الطريق لا تسر أحدا ، وتكثر به المطبات والحفر التى تعوق السير فيه بسلاسة ما أثر على مختلف مركباتنا بالضرر الجسيم.





وأناشد محافظ الشرقية النظر بعين العطف والرحمة لأبناء هذه العزب وإصدار أوامره بتشكيل لجنة فورا لمعاينة الطريق والبدء فى إجراءات الرصف رحمة بنا وبأبناءنا وبناتنا ووالدينا وشيوخنا ونساءنا.





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