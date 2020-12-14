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أخبار العالم

تعادل ترامب وبايدن في فرز أصوات المجمع الانتخابي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تعادل كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي التي تحدد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتظهر المتابعة الحية لشبكة "سي إن إن" لعملية فرز الأصوات بين ترامب وبايدن، إلى حصول كل منهم على 229 صوتا انتخابيا.

ويشار إلى أن المرشح الذي يبلغ 270 صوتا في المجمع الانتخابي يعلن فائزا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبذلك يتبقى 80 صوتًا من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي يجرى فرزها في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات من أصل 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات الأمريكية التي اعتمدتها الولايات، لكن لا يزال المجمع الانتخابي يتخذ إجرائه في التصويت اليوم لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات.

ويتهم ترامب الذي حصد 236 صوتًا فقط من أصوات المجمع، الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، وعمدت حملته إلى رفع دعاوى قضائية لإعادة الانتخابات في بعض الولايات الحاسمة لكن جميع محاولات ترامب باءت بالفشل.
تعادل ترامب وبايدن في فرز أصوات المجمع الانتخابي
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