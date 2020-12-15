أستاذ أمراض الكبد: اللقاحات الروسية والصينية والأمريكية والإنجليزية آمنة جدا..فيديو

قالت الدكتورة مها جعفر أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بطب القصر العيني ، ان هناك العديد من الأبحاث نعمل عليها بخصوص فيروس كورونا لافته الي انه هناك اشخاص عند اصابتهم بفيروس كورونا ينتج جسمهم اجسام مضادة بدرجات مختلفة .





وأضافت مها جعفر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان وزارة الصحة تقوم بمتابعة الأشخاص الذين تم تعافيهم من فيروس كورونا وجدوا ان الاجسام المضادة التي انتجها الجسم عند اصابته بالفيروس قد اختفت ولا احد يعرف حتي الان ان كان فيروس كورونا نشط او كامن .





ومن جانبه أوضح الدكتور جمال شيحة أستاذ امراض الكبد بجامعة المنصورة ، أن اللقاح عند توافره يجب علي جميع المواطنين اخذه وبدون تردد وحقائق العلم المتاحة هي التي تقول ذالك وليس انا بسبب تأثير هذا الفيروس علي الناس وعلي الاقتصاد في جميع دول العالم .





وتابع جمال شيحة ، ان وباء فيروس كورونا ظهر في أوائل ديسمبر العام الماضي وبعد شهر من ظهوره استطاع الصينين رسم الخريطة الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وبعد معرفة الخريطة الجنية لم يعد مستجد .





واستكمل جمال شيحة ، أن هناك العديد من اللقاحات تم توفيرها الان ولكن عدد قليل منهم هو الذى اثبت فاعليته وامانة عن تعاطيه للمواطنين .



