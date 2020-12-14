فيروس كورونا يحرم الجماهير من حضور مباريات فرق لندن في البريميرليج





قرار الحكومة البريطانية جاء بعد ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة وانتشارًا من فيروس كورونا في العاصمة وتزايد عدد حالات الإصابة.





ويعنى قرار الحكومة البريطانية عدم إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بالنسبة لفرق العاصمة بحضور جماهيري، بعد أن كانت الحكومة البريطانية قد قررت السماح بحضور 2000 مشجع لمباريات فرق الدوري حال تواجد المدينة التي ينتمون لها في المرحلة الأولى أو الثانية الخاصة بقيود مكافحة فيروس كورونا.





وتتواجد 6 فرق في الدوري الإنجليزي تنتمي لمدينة لندن وهي ارسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وفولهام وكريستال بالاس ووست هام يونايتد، ولن تستقبل تلك الفرق جماهيرها في المباريات التي تستضيفها في الفترة المقبلة.





و أصبح عدد الفرق التي يسمح لها باستضافة جماهيرها على ملاعبها في البريميرليج 4، أندية وهم ليفربول وإيفرتون وبرايتون وساوثهمبتون.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن دخول العاصمة لندن، المرحلة الثالثة في القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.