بايدن: ترامب خسر التصويت الشعبي وأصوات المجمع الانتخابي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن السياسيين في الولايات المتحدة لا يأخذون السلطة، بل أن الشعب هو من يمنجهم هذه السلطة مؤقتا.





وأضاف بايدن في كلمته إلى الشعب الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت عادلة وشفافة، مشيرا إلى أن العملية القضائية هي الوحيدة التي تحل المشاكل المتعلقة بالانتخابات.





وتابع بايدن أن: "٨٠ قاضيا في الولايات المتحدة سمعوا دعاوى حملة ترمب الانتخابية واعيد العد والفرز في جورجيا 3 مرات دون ان تتغير النتيجة".





وأشار بايدن إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد خسر كلا من أصوات المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي.





وأكد أن رئيس الأمن الإلكتروني التابع للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أقر بنزاهة العملية الانتخابية.



