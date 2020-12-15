صدى البلد يقدم اعتذارا للمستشار تركي آل الشيخ

يؤكد موقع "صدى البلد" الإخباري، احترامه وتقديره الكامل، للسيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بعد نشر خبر غير صحيح، نقلا عن موقع "سبق" السعودي، والذي تناول معلومة مغلوطة عن المستشار تركي آل الشيخ.





وموقع صدى البلد، إذ يكن كل الاحترام والتقدير للمستشار تركي آل شيخ، فإنه يرى أن من أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي درء الشُبهات، ورد الحق لأصحابه، والاعتذار عند مجانبة الصواب، أو الوقوع في خطأ غير مقصود.





ويؤكد موقع "صدى البلد" احترامه وتقديره لكل الأشقاء السعوديين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، وإذ نؤكد أن رسالتنا الإعلامية موحدة، وتتفق في مضمونها نحو نقل الحقيقة والواقع؛ من أجل مستقبل باهر لأوطاننا الحبيبة.





ويتمنى موقع "صدى البلد"، كل التوفيق والنجاح للسيد المستشار تركي آل الشيخ، والازدهار للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولشعبها.