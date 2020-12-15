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منوعات

نال جزاؤه.. الحكم على المعتدي على إمام مسجد لندن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ينتظر السجن، رجلا؛ لقضاء عقوبته التي تصل إلى 7 سنوات و3 أشهر، وذلك بعد طعنه إمام مسجد.

وهاجم "دانيال هورتون " صاحب الـ 30 عامًا، إمام المسجد والذي يدعى "رأفت مجلاد" وهو في الـ 70 من عمره ، في مسجد لندن المركزي في ريجنت بارك في 20 فبراير الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

واستمعت محكمة ساوثوارك كراون إلى المؤذن "مجلاد" والذي تأثر بجرح يبلغ 1.5 سم في رقبته بعد الهجوم، كان "هورتون " الذي كان بلا مأوى وقت الهجوم ، كان يعرف السيد مجلاد لأنه كان يرتاد المسجد لعدة سنوات.

وقد أقر في وقت سابق بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بأذى جسدي خطير وحيازة سلاح أبيض، فيما سيقضي الشاب البالغ من العمر 30 عامًا أربع سنوات أخرى بترخيص ممتد بعد إطلاق سراحه.

واستمعت المحكمة إلى كيف عاد "مجلاد" الذي نُقل إلى المستشفى بعد الهجوم، إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بعد أقل من 24 ساعة من الحادث.

وفي الشهر الماضي ، أخبر المدعي العام "بن ماجواير" القاضي "ديبورا تايلور" أن مجلاد "أقل ثقة الآن في الوقوف أمام قاعة الصلاة بينما يقف المصلين خلفه ، لأنه خائف من التعرض للاعتداء".

وقال "ماجواير" إنه عانى من تلف في الأعصاب وصعوبة في النوم وصوته "تأثر سلبا"، وفي بيان تأثير الضحية، قال مجلاد إن لديه أكثر من 10 مواعيد طبية لإصابات ذراعه وكتفه، وسبق أن خضع لجراحة في الكتف.
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