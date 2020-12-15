5 علامات تحذر من ضعف ناقل الحركة "الفتيس"

يعلم الجميع أن ناقل الحركة "الفتيس" من أهم الأجزاء الفنية المؤثرة في المنظومة الفنية للسيارة، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تتسبب في ضعفه وربما تلفه، وهي علامات بمثابة جرس إنذار خطير يهدد سيارتك





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 5 علامات تشير إلى ضعف ناقل الحركة.





1- زيت ناقل الحركة

يعتبر زيت ناقل الحركة أحد أهم العوامل التي تمنح الأفضلية لهذا الجزء الهام، ومن الضروري تغييره عندما تقطع السيارة لمسافات تصل إلى 40 ألف كيلو، أو اتباع الارشادات المدونة بالكتالوج الخاص بالسيارة، وذلك لكي تحافظ على "فتيس" سيارتك و تزيد من عمرة الافتراضي.





2- انخفاض عزم السيارة

قد يكون هذا السبب خفي وغير واضح، فربما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية مثل فلتر الهواء او البوجيهات، ولكن إذا كنت قد مررت بكافة هذه الأعمال ووجدنا نفس المشكلة، فيرجح أنه عيب خطير يواجه ناقل الحركة بسيارتك.





3- ارتفاع مؤشر RPM

في حالة عدم إستقرار هذا المؤشر والتردد الغير عادي في حركته، فهذه علامة واضحة تشير بخلل داخل علبة التروس ومشكلة بناقل الحركة.





4- خلل السرعات

من الممكن أن نلاحظ خلل في أوامر الانطلاق والتوقف و اختلاف كبير في سرعات السيارة، وفي هذه الحالة تشير أصابع الاتهام على الفور نحو ناقل السرعات.





5- سماع صوت مزعج والشعور برجه