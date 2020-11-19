عشان الفرامل متسخنش منك.. اتبع تلك النصائح في السيارة

الكثير من سائقي السيارات يعانون من ارتفاع حرارة الفرامل خاصة عند النزول من أعلى المنحدرات، لأن السائق يضطر للضغط على الفرامل بكثرة لخفض السرعة.





ووفقًا للخبراء في مجال السيارات فإن ارتفاع حرارة فرامل السيارة يؤدي إلى خطورة كبيرة ويهدد سلامة السيارة والركاب، لأنها تتسبب في ضعف أدائها وعدم الاستجابة بالشكل الصحيح.





ويعتبر الفتيس أو ناقل الحركة هو أفضل وسيلة عند النزول من المنحدرات، والتي تجنبك ارتفاع حرارة الفرامل ، حيث يتم استعمال السرعات الأبطأ لتجنب الضغط المتكرر على الفرامل.





أما إذا كانت السيارة تعمل بفتيس يدوي يتم وضع الناقل على السرعة الثانية أو الثالثة عند النزول في المنحدرات، مما يساعد على عدم زيادة السرعة.





ولكن في حالة إذا كانت السيارة تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك يجب أن تقوم بنقل الوضعية إلى التحكم اليدوي، وذلك للتحكم في الانتقال للسرعة الأعلى.





وفي حالة السيارات الأوتوماتيك التي لا يتوفر فيها وضع التحكم اليدوي تمت إضافة زر الـHOLD في سياراتها ، وتتمثل وظيفته عند الضغط عليه بتثبيت السرعة على حد معين ، وهو يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل.