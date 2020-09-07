تعرف على أسباب ضعف سحب السيارة على الطريق

العديد من الأشخاص، يفضلون اقتناء وقيادة السيارات المزودة بصندوق سرعات أوتوماتيكي أكثر من السيارات المزودة بصندوق سرعات يدوي.
من أكثر الأسباب أيضا هو انسداد مسامات الفلتر بالاوساخ والأتربة القادمة من الشوارع ، وهذا يؤدي إلى دخلو الهواء إلى المحرك ، وذلك بنسب قليلة وغير نظيفة ، وهذا الامر يضعف أداء السيارة لعدم احتراق الوقود تمام.
كما تعد مشكلة ضعف سحب السيارة عامة من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب السيارات العادية والاوتوماتيكية.
ومن أهم الأشياء التي تؤثر على سحب السيارة هو خلل في صندوث السرعات ، وتعد مشاكل ناقل الحركة أو الفتيس هو من أهم الأسباب المؤدية لضعف سحب السيارات عامة ، وأي خلل في هذا الناثل يؤدي إلى تلف الأجزاء الداخلية فيه.
سنجد ان الخلل في حساس الأكسجين أيضا يؤدي إلى مشاكل كثيرة أهنها ضعف السحب ، وزيادة استهلاك الوقود ، اما نوعية البنزين أيضا تؤثر على ضعف سحب السيارة لذلك يجب التأكد من نوعية البنزين المستخدمة أثناء التعبئة في السيارة .
من أكثر الأسباب أيضا هو انسداد مسامات الفلتر بالاوساخ والأتربة القادمة من الشوارع ، وهذا يؤدي إلى دخلو الهواء إلى المحرك ، وذلك بنسب قليلة وغير نظيفة ، وهذا الامر يضعف أداء السيارة لعدم احتراق الوقود تمام.