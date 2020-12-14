تعرف على أهم 5 أسباب وراء ضعف عزم السيارة

تتعدد المشكلات الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات ، والتي قد تصيب قائدها بالعديد من مشاعر القلق والحيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بحالة المحرك أو قوة أداء السيارة





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز 5 أسباب وراء مشكلات ضعف عزم السيارة.





1- تلف فلتر الهواء

يعتبر هذا الجزء هو المسؤول عن عملية دخول الهواء بطريقة صحيحة إلى المحرك، وفي حالة تلفه سيحدث خلل في هذه المنظومة ينتج عنه ضعف شديد في عزم السيارة ، ومن الأفضل أن يتم تغييره قرابة الـ20 كيلو متر والعناية بتنظيفه باستمرار.





2- البوجيهات

تعد بوجيهات السيارة هي صاحبة الشرارة الأولى لأمر الانطلاق، وفي حالة تلفها تتكون مادة كربونية تسبب في تأخر الاشتعال مما ينتج عليها ضعف حركي واضح ينال من عزم السيارة.





3- مشكلات ناقل الحركة

من الأمور شائعة الحدوث والتي تأخذ من عزم السيارة، هي مشكلات ناقل الحركة مثل تلف الديسك والاسطوانة، أو إهمال مواعيد تغيير الزيت الخاص به.





4- زيت المحرك

يشكل زيت المحرك أهمية كبيرة للغاية للأجزاء المعدنية الواقعة بداخله، وفي حالة إهمال مواعيد تغييره يفقد خصائصه ونسبة اللزوجة، وتتسبب هذه الأمور في مشكلات جسيمة تؤثر على عمر محرك سيارتك وأيضًا على عزمها.





5- حالة الوقود