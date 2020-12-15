دراسة تكشف عن عرض جديد يشير إلى النوبة القلبية | ما هو

قالت جمعية القلب الأمريكية: "تعلم علامات النوبة القلبية وتذكر أنه حتى لو لم تكن متأكدًا من أنها نوبة قلبية، فقم بفحصها.









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وأشارت الجمعية، كما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا عند النساء هي ألم الصدر أو عدم الراحة، لكن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الشائعة الأخرى، خاصة ضيق التنفس والغثيان أو القيء وآلام الظهر أو الظهر أو الفك."



