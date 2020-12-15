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دراسة تكشف عن عرض جديد يشير إلى النوبة القلبية | ما هو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
دراسة تكشف عن عرض
دراسة تكشف عن عرض جديد يشير إلى النوبة القلبية
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حياة عبد العزيز
تشمل أعراض نوبة القلب صعوبة في التنفس وألمًا شديدًا في الصدر والشعور بالغثيان، لكن قد تكون أيضًا عرضة لخطر الحالة المميتة من خلال الشعور بألم في فكك.

تحدث النوبات القلبية عندما يؤدي موت الخلايا إلى تلف أو تدمير أنسجة القلب، وفقًا لمايو كلينك ، فهي واحدة من عدد من الحالات المرتبطة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة - وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الحالات التي تسبب انخفاض تدفق الدم المفاجئ إلى القلب، يمكن أن تتراوح الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية من ألم في الصدر إلى غثيان. يعد ألم الفك من الأعراض الأقل شهرة للحالة الخطرة.


قالت جمعية القلب الأمريكية: "تعلم علامات النوبة القلبية وتذكر أنه حتى لو لم تكن متأكدًا من أنها نوبة قلبية، فقم بفحصها.


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وأشارت الجمعية، كما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا عند النساء هي ألم الصدر أو عدم الراحة، لكن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الشائعة الأخرى، خاصة ضيق التنفس والغثيان أو القيء وآلام الظهر أو الظهر أو الفك."

قال الدكتور ستيفن بندر، الأستاذ المساعد السريري ومدير مركز آلام الوجه وطب النوم في كلية طب الأسنان في جامعة تكساس إيه آند إم: "في بعض الأحيان، يمكن الشعور بمظاهر النوبة القلبية أو بعض الأحداث القلبية في الفكين والأسنان والرقبة، وإنه ليس فقط في الجانب الأيسر ، يمكن أن يحدث في الجانب الأيمن أيضًا، خاصة بالنسبة للإناث.
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