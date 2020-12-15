دراسة: علاج جديد لـ التهاب المفاصل المزمن بواسطة مشيمة الأمهات

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في الولايات المتحدة، انقطعة من نسيج المشيمة

ومن المقرر معرفة نتائج الدراسة بعد تجربته على حوالي 700 شخص في الولايات المتحدة هذا الشهر مع المقارنة بعلاج وهمي من محلول ملحي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واكد الباحثون، ان حوالي 1 من كل 5 بالغين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا- أى أكثر من أربعة ملايين شخص- مصابين بـ التهاب مفاصل الركبة ، وفقًا للجمعية الخيرية مقابل التهاب المفاصل.





وينشأ التهاب المفاصل ، عبر تآكل الغضروف وهي (مادة صلبة ولكن مطاطية) نهاية العظام في المفصل، ويعمل كوسادة ، ويوفر سطحًا أملسًا منزلقًا للسماح بحركة غير مؤلمة.





ولكن في حالة هشاشة العظام ، ينكسر هذا السطح الواقي من خلال التآكل والتلف ، مما يسبب الألم والتورم ومشاكل في تحريك المفصل. يمكن أن تتطور الأورام العظمية ، وقد تصبح المنطقة حمراء ومتورمة.





وتتوفر مجموعة واسعة من العلاجات، من إنقاص الوزن إلى تخفيف الضغط عن المفاصل إلى مسكنات الألم، ولكن في النهاية يحتاج الكثير من الأشخاص إلى استبدال المفصل كأحد الحلول الفعالة .





ومن المتوقع أن يكون العلاج الجديد الذي طورته شركة Organogenesis في المملكة المتحدة ومقرها الولايات المتحدة، يتكون من خلايا من الغشاء الأمنيوسي، وهو الطبقة الداخلية للمشيمة التي يتم حصادها بإذن من الأم من المشيمة المتبرع بها بعد الولادة.





وأشار الباحثون، إلى انه تتم معالجة الأنسجة و حفظها مجمدة في درجة حرارة -70 درجة مئوية إلى -90 درجة مئوية حتى يتم الاحتياج إليها، في حالات مثل حالات التهاب المفاصل .





وتعتبر الأنسجة التي يحيط بالجنين هي مصدر غني للخلايا الجذعية، والتي يمكن أن تتطور إلى العديد من أنواع الخلايا المختلفة، بما في ذلك الغضاريف، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك الذي يعمل على تليين المفاصل مما يساعد على تخفيف الألم واستعادة الحركة.





وتحتوي أيضًا المشيمة على مركبات مضادة للالتهابات ، وكولاجين (بروتين يوفر القوة والبنية للأنسجة) ، وعوامل النمو التي يمكن أن تؤدي ، بالإضافة إلى الخلايا الجذعية ، إلى إصلاح وتجديد الأنسجة ، بما في ذلك الغضاريف.



