أقوى من المسكنات.. حيل مجربة تخلصك من التهاب المفاصل

علاجات سريعه تخلصك من التهاب المفاصل ويمكن للأطباء وصف الأدوية لتخفيف آلام التهاب المفاصل ، لكنهم غالبًا ما يوصون بالأساليب الطبيعية أيضًا.



تذكر أن تتحدث مع طبيبك قبل تجربة أي علاج لالتهاب المفاصل ، سواء كان ذلك يشمل الأدوية أم لا



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العلاج بالحرارة



تشمل العلاجات الحرارية الاستحمام لفترة طويلة بالماء الدافىء في الصباح للمساعدة في تخفيف التصلب و تخفيف آلام والتهاب المفاصل والتورم والالتهاب.

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العلاج بالثلج



يمكنك لف كيس ثلج جل أو كيس خضروات مجمدة في منشفة وضعيه على المفاصل المؤلمة للتخفيف السريع لا تضعى الثلج مباشرة على الجلد.



الفلفل الحار





الفلفل الحار يحتوى على الكابسيسين وهو أحد مكونات بعض المراهم والكريمات الموضعية التي يمكنك شراؤها دون وصفة طبية.



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زيت الزيتون



يساعد زيت الزيتون البكر فى الحد من الالتهابات وحوالي 3 1/2 ملعقة كبيرة. من الزيت يساوي قرص إيبوبروفين 200 ملغ. يستخدم الإيبوبروفين على نطاق واسع للمساعدة في السيطرة على الألم والالتهابات و قد يقلل زيت الزيتون البكر المقدار الذي تحتاج إلى تناوله ، لكن تحدث مع طبيبك قبل تغيير نظام الأدوية الخاص بك.



علاج المفاصل بالماء والملح



يساعد التدليك بالماء والملح في إدارة آلام المفاصل وعدم الراحة. ومع ذلك التدليك من غير المرجح أن يشكل خطرًا وقد يوفر فوائد غير مباشرة مثل تقليل التوتر.



الوخز بالإبر



قد يقلل الوخز بالإبر من آلام التهاب المفاصل ، ويوصي به بشروط. على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لتأكيد فوائدها ، إلا أن خطر الضرر يعتبر منخفضًا.



تأكد من العثور على أخصائي علاج بالوخز بالإبر مرخص ومعتمد لإجراء هذا العلاج.



علاج بالتأمل



قد تساعد تقنيات التأمل والاسترخاء في تقليل آلام التهاب المفاصل عن طريق تقليل التوتر وتمكينك من التعامل معه بشكل أفضل. قد يساعد تقليل التوتر أيضًا في تقليل الالتهاب والألم.



الكركم إلى الأطباق لعلاج التهاب المفاصل

يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركمين . لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

المصدر موقع" webmed "



علاجات سريعه للتهاب المفاصل

