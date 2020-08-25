علاج النقرس بالأعشاب وبالأدوية وبالفوار.. واكتشف سر الإصابة به

علاج النقرس من الأمور التي تشغل عدد كبير من الناس نظرًا لأنه من الأمراض الشائعة جدًا، ويصيب شرائح عمرية مختلفة ويتسبب في آلام شديدة في مختلف انحاء الجسم وتحديدًا المفاصل بسبب ارتفاع نسبة الاملاح.





نعرض لكم في هذا التقرير أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن علاج النقرس وأسبابه وأعراضه وفقًا لما ذكره موقع "mayoclinic "the herbalresource" . " و





اعراض النقرس وأسبابه

تظهر أعراض علامات النقرس وأعراضه دائمًا بشكل مفاجئ ، وغالبًا في الليل، وهي:





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آلام المفاصل الشديدة

يؤثر النقرس عادةً على المفصل الكبير لإصبع قدمك الكبير ، ولكن يمكن أن يحدث في أي مفصل. تشمل المفاصل الأخرى المصابة بشكل شائع الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع، وعادة يكون الألم أكثر حدة في فى أول 4 لـ 12 ساعات.





عدم الراحة المستمرة

بعد زوال الألم الشديد ، قد تستمرعدم الراحة في المفاصل من بضعة ايام حتى أسابيع من المرجح أن تستمر الهجمات اللاحقة لفترة أطول وتؤثر على المزيد من المفاصل.





التهاب واحمرار

تصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء اللون والحركة. محدودة وقد لا تتمكن من تحريك مفاصلك بشكل طبيعي.





اسباب النقرس

يحدث النقرس عندما تتراكم بلورات اليورات في المفصل ، مما يسبب الالتهاب والألم الشديد الناتج عن نوبة النقرس. يمكن أن تتكون بلورات اليورات عندما يكون لدي الانسان مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم، و ينتج الجسم حمض البوليك عندما يكسر البيورينات - وهي مواد توجد بشكل طبيعي في الجسم.





توجد البيورينات في بعض الأطعمة ، مثل شرائح اللحم واللحوم العضوية والمأكولات البحرية، وتسبب بعض الأطعمة الأخرى زيادة مستويات حمض اليوريك ، مثل المشروبات الكحولية خاصة البيرة ، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة "الفركتوز".





عادة يذوب حمض البوليك في الدم ويمر عبر الكلى إلى البول، لكن أحيانا ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك أو أن الكليتين تفرز كمية قليلة منه ، وهنا يمكن أن يتراكم حمض اليوريك مكونًا بلورات يورات حادة تشبه الإبرة في المفصل أو الأنسجة المحيطة مما يسبب الألم والالتهاب والتورم.





علاج النقرس بالأعشاب

مخلب الشيطان

تستخدم كعلاج عشبي لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ومع ذلك ، تعد أحد أفضل الأعشاب لعلاج النقرس حيث تعمل كمسكن ومضادة للالتهابات ومدرة للبول خفيف.





أشارت دراسات عديدة إلى أن مخلب الشيطان يساعد في تقليل كمية حمض البوليك في الجسم. تعمل على تحفيز الجهاز الهضمي ، وبما أن هضم البروتين غير المكتمل يلعب دورًا في تكوين حمض البوليك الذي يسبب النقرس ، فقد يكون العشب مفيدًا جدًا.

تفقد اغلب فعاليتها عندما تتلامس مع حمض المعدة ، فيفضل تناولها في شكل كبسولة أو قرص لجعلها تذوب أكثر في الأمعاء.

الجرعة من هي 2.1 جرام من الجذر المجفف والمطحون 3 مرات يوميًا أو 600-800 مجم يوميًا من منتج معياري يحتوي على 1.5٪





بذور الكرفس

تستخدم بذور الكرفس تقليديا للتخلص من المستقلبات الحمضية عن طريق الكلى ، وتوصي المصادر التقليدية باستخدامها في حالات الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس.





أظهرت هذه العشبة أيضًا نشاطًا مضادًا للالتهابات ضد الالتهاب المزمن خلال تجربة أسترالية مفتوحة قبل السريرية لمدة 12 أسبوعًا.





قد يقلل الأشخاص المعرضون للإصابة بالنقرس من تواتر وشدة نوباتهم باستخدام بذور الكرفس كإجراء وقائي. يجب استخدام بذور الكرفس تحت إشراف الطبيب إذا كان هناك مرض أساسي في الكلى.





الكركم

الكركمين الموجود في الكركم ، والذي يعطي الكركم لونه المشرق ، يعتبر عاملًا فعالًا مضادًا للالتهابات ومسكنًا للألم.

ووجد أن الكركمين لمنع تكوين البروستاجلاندين المسببة للألم في الجسم. لا تختلف طريقة عمله عن طريقة عمل كل من الأسبرين والأيبوبروفين ، فالكركمين فقط هو الأضعف في تأثيره.





عندما يتم استخدام الكركمين بجرعات عالية فإنه يؤدي إلى إطلاق الكورتيزول في الجسم ، مما يثبط بشكل مباشر العمليات الالتهابية مثل تلك الموجودة في المفاصل.





اللبان الهندي

اللبان الهندي يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات. المكونات النشطة ، أحماض بوزويل ، تقلل من تكوين الليكوترينات الالتهابية ، وهي خاصية أساسية لمرض النقرس، و لوحظ تحسن في أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) في التجارب المفتوحة





الكرز

لا يوجد دليل علمي واضح على أن الكرز يمكن اعتباره أحد الأعشاب الطبية المفيدة لعلاج النقرس ولكن الكثير من الناس يقسمون به ويدعون أن أعراض النقرس لديهم اختفت عندما تناولوا الكرز.





الصفصاف الأبيض

يُعرف لحاء الصفصاف الأبيض في طب الأعشاب بمحتواه من الساليسيلات ، وهي مواد لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات تشبه إلى حد كبير الأسبرين. أشارت بعض الدراسات إلى أن الساليسيلات تزيد من إفراز حمض البوليك.





علاج النقرس بالفوار

يستخدم الفوار لتخفيف املاح النقرس الموجودة فى الجسم أو يساعد على منع تكونها فى الحالات التى يعانى فيها المريض من حدوث نوبات متكررة أو قوية أو يستمر الم المفاصل لفترة طويلة.





لايمكن الاعتماد على الفوار فقط فى علاج النقرس فهو وسيلة مساعدة على تخفيف الاملاح وليس علاج نهائي





علاج النقرس الحاد

تشمل الأدوية المستخدمة في علاج النوبات الحادة ومنع النوبات المستقبلية ما يلي:





العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية خيارات لا تستلزم وصفة طبية مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي) ونابروكسين الصوديوم (أليف) بالإضافة إلى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأكثر قوة مثل الإندوميتاسين (إندوسين) أو سيليكوكسيب (سيليبريكس).





قد يصف الطبيب جرعة أعلى لوقف النوبة الحادة ، تليها جرعة يومية أقل لمنع النوبات المستقبلية.





تحمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مخاطر حدوث آلام في المعدة ونزيف وقرح.





قد يوصي الطبيب بالكولشيسين (Colcrys ، Mitigare) ، وهو نوع من مسكنات الألم التي تقلل بشكل فعال من آلام النقرس. ومع ذلك ، قد يتم تعويض فعالية الدواء من خلال الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال ، خاصة إذا تم تناوله بجرعات كبيرة.





بعد الشفاء من نوبة النقرس الحادة ، قد يصف لك الطبيب جرعة يومية منخفضة من الكولشيسين لمنع حدوث نوبات في المستقبل.





الستيرويدات القشرية. قد تتحكم أدوية الكورتيكوستيرويد ، مثل عقار بريدنيزون ، في التهاب النقرس والألم، وتكون في شكل أقراص ، أو يمكن حقنها في المفصل.





تُستخدم الكورتيكوستيرويدات عمومًا فقط في الأشخاص المصابين بالنقرس والذين لا يستطيعون تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكولشيسين. قد تشمل الآثار الجانبية للكورتيكوستيرويدات تغيرات في المزاج ، وزيادة مستويات السكر في الدم ، وارتفاع ضغط الدم.





علاج النقرس في الدم

الأدوية التي تمنع إنتاج حمض اليوريك و تسمى مثبطات أوكسيديز زانثين (XOIs) ، بما في ذلك الوبيورينول (ألوبريم ، لوبورين ، زيلوبريم) وفيبوكسوستات (أولوريك) ، تحد من كمية حمض اليوريك التي ينتجها الجسم، ويؤدي لخفض مستوى حمض البوليك في الدم وتقليل خطر الإصابة بالنقرس.





تشمل الآثار الجانبية للوبيورينول الطفح الجلدي وانخفاض تعداد الدم، وتتضمن الآثار الجانبية للفيبوكسوستات الطفح الجلدي والغثيان وانخفاض وظائف الكبد وزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالقلب.





الأدوية التي تحسن إزالة حمض البوليك. تشمل محفزات حمض اليوريك ، البروبينسيد (بروبالان) وليسينوراد (زورامبيك). تعمل عقاقير حمض اليوريك على تحسين قدرة كليتين على إزالة حمض البوليك من الجسم. قد يؤدي ذلك إلى خفض مستويات حمض البوليك وخفض الإصابة بالنقرس ، لكن مستوى حمض البوليك في البول يزداد وتشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي وآلام المعدة وحصوات الكلى. يمكن تناول Lesinurad فقط مع XOI.





عادة ما تركز معظم علاجات النقرس الطبيعية على نظام غذائي منخفض البيورين يتضمن فيتامينات B و E و A والبوتاسيوم، والابتعاد عن الكحول وخفض اللحوم وإليكم اهم الاعشاب التى تساعد فى علاج النقرس.





علاج النقرس للحامل

تناول التوت لأنه يحتوي على كميات عالية من مادة مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين تحارب الجذور الحرة التي تنتج بسبب تلف الخلايا والأنسجة التي تسببها بلورات حمض اليوريك.





تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الجوافة والفلفل الرومى والذي يساعد على بناء النسيج الضام والكولاجين في المفاصل المتأثرة بعد أن تصبح ملتهبة وخفض مستويات حمض اليوريك في الدم.





تناول مصادر الدهون غير المشبعة مثل الحليب منزوع الدسم والزبادي الدايت وتجنب الدهون المشبعة .





وضع الثلج على المفصل المصاب لتقليل التورم والسوائل المتراكمة حول المفصل المصاب وتخفيف علامات الالتهاب الأخرى ، مثل الاحمرار والألم.





إذا وجدت نوبات النقرس المؤلمة التي تؤثر على المفاصل في الجزء العلوي من الجسم مثل الرسغين أو الأصابع ، فتجنبى الملابس الضيقة لفترة من الوقت.



