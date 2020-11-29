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مرأة

أبرزها التهاب المفاصل .. 9 أمراض تصيب الكلاب والقطط في الشتاء

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:31 م
9 أمراض تصيب الكلاب
9 أمراض تصيب الكلاب والقطط في الشتاء
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حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية، عن أمراض تصيب الحيوانات الأليفة في الشتاء.

وتابعت "عبد الرحمن"، لـ "صدى البلد"، أن من هذه الأمراض :
1- التهاب المفاصل.
2- صعوبة الحركة نتيجة لتأثير البرد الشديد علي السائل الموجود داخل المفصل مما يؤدي إلى صعوبة حركة الحيوان.
3- جفاف الجلد وتشققه يحدث أيضا نتيجة للبرودة الشديد.
4- يحدث تشقق في الأنف والفم والأذن والزيل، وفوق الأقدام والمخالب.
5- الاسهال وهذا يحدث نتيجة للإنخفاض الشديد في درجة الحرارة.
6- بعض الأمراض الفيروسية الشهيرة في الكلاب مثل مرض البارفو.
7- في القطط من أشهر الأمراض الفيروسية التي تنتشر في فصل الشتاء فيروس الكاليسي.
8- سقوط الشعر.
9- الإصابة بالسمنة في فصل الشتاء.

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ونصحت الطبيبة البيطرية، أن يجب قبل الإصابة يجب الحرص على إعطاء الكلب التطعيمات اللازمة التي تعطيه مناعة ضد الأمراض الفيروسية مثل تطعيم الرباعي والثماني.

كما أضافت أن يمكن وضع زيت الزيتون على مفاصل الكلاب والقطط عند أصابتهم بالآلام.

كما يجب مراقبة طعام الحيوان الأليف خلال فصل الشتاء وإعطائه طعام متوازن.

واستكملت حديثها، أن من الضروري جدا في المجمل إعطاء الاليف جميع تطعيماته حفاظا على مناعته في فصل الشتاء. 

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